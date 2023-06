Os 3 signos que ganham intuição amorosa antes do “Dia dos Namorados”

Alguns signos do zodíaco devem ganhar uma intuição especial para assuntos da vida amorosa antes do “Dia dos Namorados” na próxima segunda-feira, 12 de junho de 2023.

Confira quais são esses signos:

Áries

Uma abordagem mais apaixonada e profunda da vida amorosa aumentará sua intuição e conexão com as pessoas. É mais fácil descobrir as intenções dos outros e se envolver com aquilo que vale a pena. As habilidades artísticas também são impulsionadas e se destacam, assim como sua forma de se comunicar e trabalhar em comunidade.

Capricórnio

A intuição está em alta, principalmente sobre situações que envolvem o amor e relacionamentos em sua vida. É hora de ter calma, pois a sensibilidade forte o deixa mais emotivo. É o momento de cuidar dos sentimentos e acessar as informações buscando a cura e aquilo que pode fazer bem para você.

Aquário

O desejo de conexões mais profundas o faz olhar mais para a intuição e sentimentos, principalmente envolvendo os assuntos amorosos. A chance de se aproximar de quem é mais compatível se torna maior, assim como a atração de admiradores que possuem uma maior sintonia. O que floresce agora tende a ser importante.

