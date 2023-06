OpenAI: Estudo revela quais são as 34 profissões que não desaparecerão devido à inteligência artificial

A crescente presença da Inteligência Artificial (IA) está gerando mudanças significativas no panorama do trabalho, com a ameaça latente da desaparição de certas profissões. No entanto, de acordo com uma pesquisa realizada pela OpenAI, criadora do ChatGPT, há algumas ocupações que têm mais possibilidades de resistir ao avanço tecnológico.

A pesquisa, que examinou o potencial impacto do modelo de linguagem GPT no mercado de trabalho dos Estados Unidos, revelou que cerca de 19% dos trabalhadores poderiam ver até metade de suas tarefas afetadas devido à automação.

Este fenômeno, de acordo com a Depor, teria repercussões em todas as escalas salariais, pois até os trabalhadores mais bem remunerados e mais qualificados estariam em risco de serem substituídos em parte de suas responsabilidades por inteligências artificiais como o ChatGPT ou o GPT-4.

Profissões ligadas às ciências e ao pensamento crítico seriam menos suscetíveis à automação, mas a programação é um dos campos que seria mais afetado.

No entanto, dentro desta tendência preocupante, o estudo destaca a existência de 34 profissões que se manteriam a salvo da ameaça da inteligência artificial. Esta lista abrange ocupações que requerem não só conhecimentos especializados, mas também um esforço físico mais destacado.

Programação

Lista das 34 profissões identificadas no estudo: