Segundo a numerologia, existem números que possuem carga negativa que atraem azar, problemas e inveja. O mais conveniente é que você não os use em sua vida diária para que não afetem a vibração de sua casa e das pessoas ao seu redor.

Os números simbolizam negatividade, turbulência e más vibrações , portanto, devem estar o mais longe possível de você para que sua energia não seja afetada, como detalhado pelo site Panorama web.

Numerologia: 5 números azarados que atraem problemas e inveja

13

Acredita-se que o número 13 seja carregado de más energias e problemas ; Há quem tenha muito medo e prefira se proteger com amuletos em dias marcados com essa data ou quando o relógio marca 13h13.

26

De acordo com as crenças asiáticas, 26 é um número relacionado a desastres ou catástrofes porque a adição de 2 + 6 resulta em 8, um número de mau presságio.

4

De acordo com as crenças da China e do Japão, o 4 é o número do azar já que sua pronúncia é muito parecida com a palavra “morte”, portanto, é melhor evitá-lo, para não atrair coisas ou pensamentos negativos .

17

É outro dos números que atraem problemas e inveja. Segundo a numerologia, é melhor evitá-lo quando quiser participar de jogos de azar.

6

Este número dá azar se usado 3 vezes , porque acredita-se que você cede aos maus desejos e bloqueia a positividade . Não o use e se o vir na hora do espelho, proteja-se com um amuleto.