Os signos que podem se atrair, mas descobrem desejos diferentes

Quando se trata de romance, alguns signos do zodíaco podem se atrair bastante, mas logo descobrem que algumas diferenças entre eles são potentes.

Confira quais são:

Áries e Libra

Ambos podem encontrar a leveza, diversão e personalidade expansiva um do outro bastante atrativa. No entanto, a lei da atração pode não ser suficiente quando o ariano preza muito a liberdade e individualidade e o libriano sempre pensa no outro, agindo para que o mundo funcione em pares. Dessa forma, eles precisarão aprender muito um com o outro para que a relação se torne compatível a longo prazo.

Câncer e Leão

Ambos podem se atrair, pois sentem que são belos de coração e com capacidade de construir uma grande relação. No entanto, o leonino pode querer expandir mais seus horizontes enquanto o canceriano preserva construir todas as estruturas do lar, naturezas que são opostas e só entram em sintonia com a comunicação.

Virgem e Gêmeos

A mente dos dois busca sempre a compreensão e a inteligência parecerá muito atrativa. No entanto, o virginiano tende a levar sua vida de forma mais prática e realista, enquanto o geminiano quer movimento e novidade constantes. A relação terá alguns pontos de desequilíbrio e é difícil remar para o mesmo lado com objetivos diferentes.

