NASA detectou uma explosão de raios gama tão grande que é considerada a mais brilhante de todos os tempos

A NASA anunciou uma descoberta tão impressionante quanto inesperada. Tudo graças a uma série de rajadas de raios gama que foram detectadas pelos seus telescópios, dando origem a um BOAT (the brightest of all time). Um evento que emite níveis de brilho tão elevados que o seu alcance pode ser considerado como um dos maiores de todos os tempos, literalmente..

Esta explosão detectada recentemente, agora conhecida como GRB 221009A, foi na verdade uma rajada de raios gama, já estudada anteriormente e que, por motivos práticos, é geralmente chamada de GRB, pois, de forma geral, é um destaque de luz de altíssima energia, resultado da morte de uma estrela colossal.

Como já mencionamos, no passado já analisamos o achado e a existência destes casos de fenômenos GRB, mas no caso do GRB 221009A, aos poucos vão surgindo mais dados que nos ajudam a compreender melhor a sua relevância e magnitude.

Por exemplo, agora temos certeza de que estamos diante da maior rajada de raios X e raios gama desde o início da civilização humana.

Por que a NASA acredita que o GRB 221009A se trata de umBOAT

De acordo com um artigo recente da Popular Science, dedicado a relatar todas as novidades em torno deste caso, o GRB 221009A é 70 vezes mais brilhante do que qualquer outro GRB observado anteriormente na história.

A primeira publicação do The Astrophysical Journal Letters, em março de 2023, foi apenas o início, mas a informação coletada e sua profunda análise levaram a uma melhor dimensão de sua magnitude.

Uma rajada tão brilhante quanto essa chega à Terra apenas uma vez a cada 10.000 anos, pelo menos é o que considera Eric Burns, professor assistente e astrônomo da Universidade Estadual da Louisiana envolvido na detecção deste fenômeno e seu estudo em profundidade.

A nível técnico, os GRBs longos são rajadas de raios gama que duram mais de dois segundos e que se materializam quando uma estrela massiva acaba seu combustível e colapsa em um buraco negro.

Essa combinação de elementos faz com que poderosos jatos de material sejam disparados, colidindo com o gás ao redor da antiga estrela e produzindo feixes de raios gama de alta energia.

Os astrônomos monitoram constantemente o céu à procura de diferentes GRB e outros destaques de luz brilhantes e de curta duração, e assim foi como eles encontraram este BOAT.

Após o Observatório Neil Gehrels Swift da NASA receber um ‘Burst Alert Telescope’ (BAT), um alerta de explosão que detectou o GRB 221009A, o protocolo habitual foi iniciado e gradualmente a comunidade foi capaz de compreender o quão grande foi.

Em sentido prático, esta rajada foi tão brilhante que conseguiu ativar a BAT duas vezes. Assim, seu achado nos ajudará a gerar novas teorias sobre os fenômenos de colapso estelar e o nascimento de buracos negros.