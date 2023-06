Inteligência Artificial ilustra o “corpo ideal” para mulheres e homens: você acha atraente?

Não sabemos se existe algo chamado “corpo perfeito” ou “corpo ideal”. Mas o que é idealizado por campanhas publicitárias e conteúdo abundante nas redes sociais são figuras esculturais que, supostamente, são forjadas nos ginásios. Há um projeto que colocou esta questão à Inteligência Artificial e o resultado é a imagem que vamos apresentar.

Abdômen plano e marcado para homens e mulheres. Peitorais para o gênero masculino e seios voluptuosos no caso das mulheres. Músculos definidos em ambos os casos e a isso somamos uma pele branca, cabelo loiro e belos olhos azuis.

Isso é o que determina a Inteligência Artificial, que não é mais do que uma ferramenta neste estudo, já que toda a pesquisa é guiada por dados sobre o que os usuários consomem nas redes sociais sobre esse tema.

A iniciativa The Bulimia Project tentou descobrir o que é um “corpo perfeito” para a Inteligência Artificial. Eles mesmos publicaram em um tuíte que o “estudo examina como a inteligência artificial percebeu o corpo “ideal” com base nos dados das redes sociais”.

No estudo, sempre com o foco no que os usuários de redes sociais consomem, “descobriu-se que 40% das imagens eram tipos de corpo ‘pouco realistas’ tanto para homens como para mulheres. Muitas das imagens pareciam estar embasadas de acordo com os padrões de beleza eurocêntricos”, disseram numa resenha.

“As mulheres mais pequenas apareceram em quase todas as imagens criadas por Dall-E 2, Stable Diffusion e Midjourney, mas esta última apresentou as representações menos realistas do corpo feminino. O mesmo pode ser dito sobre os corpos masculinos que ela gerou, todos os quais parecem versões editadas de fisiculturistas”, detalharam.

E você, o que acha do padrão de beleza forjado pelos algoritmos de Inteligência Artificial?