Apenas quem é craque em percepção será capaz de encontrar o emoji de foguete diferente nesta imagem em 5 segundos

Há diversos emojis de foguete na imagem, contudo apenas quem é craque em testes de percepção consegue fazer o teste e resolvê-lo logo de cara. Acredita estar incluso dentre os habilidosos?

O desafio foi trazido no portal The Sun, desafiando diversos internautas com o teste apresentado. Veja que se parecem muito, dificultando sua resolução. O desafio não é tão simples quanto parece. Observe bem:

Apenas quem é craque em percepção é capaz de encontrar o emoji de foguete diferente nesta imagem em 5 segundos (Reprodução/Freshers Live)

Se você acredita não possuir um olhar analítico, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo.

Vale lembrar que você tem apenas cinco segundos para encontrar o foguete “intruso” na imagem. Apenas pessoas habilidosas são capazes.

Confira seu desempenho

Se concluiu a busca pelo emoji diferente sem consultar o resultado, tiramos o chapéu! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado: Você percebeu que há uma pequena diferença no fogo em que sai do bocal do motor do foguete. Achou que estava difícil? Fácil? Temos mais testes para você!

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

