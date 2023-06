Receita de pão de aveia com banana e ovo em apenas 5 minuto; ótimo substituto para o pão tradicional

Confira uma receita de pão de aveia com banana e ovo para fazer em casa facilmente. Ótimo substituto para o pão tradicional.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal especializado Receitas do Clau, com o tutorial completo.

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de apenas ingredientes:

1 banana

3 colheres de aveia

1 ovo

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Receita de bolo de iogurte fofo (ou bolo de iogurte suflê) para fazer em casa facilmente

Confira também uma receita de bolo de iogurte fofo para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube, desta vez pelo canal ‘Cooking See’. Lista completa de ingredientes da nova receita:

3 ovos

1g de sal

260g de iogurte natural

Suco de limão 8g (1 colher de sopa) (opcional)

35g de farinha de bolo (ou farinha de trigo) (3 colheres de sopa)

Amido de milho 10g (1 colher de sopa)

65 g de açúcar (5 colheres de sopa)

3g de extrato de baunilha (1 colher de chá)

Confira o modo de preparo completo da receita deliciosa (passo a passo):