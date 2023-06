Perfumes masculinos QUE SERVEM PARA TODOS OS MOMENTOS

Para algumas pessoas, perfume bom é aquele que se mostra versátil. E para uma fragrância entrar nesse quesito, ela precisa funcionar para diversos momentos e eventos do dia.

Outro tipo de perfume muito buscado, inclusive entre os homens, é o perfume assinatura, que pode ser utilizado diariamente para ir ao trabalho, que possui um aroma agradável e que não incomoda ninguém.

Pensando em todos estes quesitos, o youtuber Luis Jordão listou as fragrâncias versáteis que podem ser utilizadas como assinatura e que ainda são elogiadas. Confira!

Victorinox - Swiss Army

Um perfume fora do padrão, mas aromático e refrescante, ideal para o dia-a-dia no trabalho. Lançado em 1997, é um clássico da perfumaria que está fora do radar, que pode te deixar com um aroma exclusivo. Para ter uma noção de aroma parecido, Quasar, de O Boticário, é que mais se aproxima.

O perfume é composto por notas de topo em Hortelã, Notas Verdes, Bergamota, Yuzu e Gengibre. As notas de coração são Lavanda, Alecrim, Folha de Violeta, Edelvais e Gerânio e as notas de fundo são Cipreste, Bálsamo de Abeto, Cedro, Almíscar e Âmbar.

Starwalker Extreme - Montblanc

O famoso ‘perfume de escritório’, utilizado principalmente por homens que utilizam roupa social durante o dia, mas que gostam de emendar em um barzinho pós expediente.

As notas de topo são Abacaxi, Maçã, Mandarina e Limão. As notas de coração são Lavanda, Notas Oceânicas e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo e Patchouli.

Defy - Calvin Klein

Outra fragrância importada e fora do radar que se encaixa em diversos momentos é a Defy, de Calvin Klein.

É um perfume de composição simples, mas que se destaca pela qualidade das notas, que são: topo em são Bergamota e Lavanda, coração em Vetiver e a nota de fundo é Âmbar.

Mercedes-Benz Ultimate

Destaque para a nota de maçã.

As notas de topo são Lavanda e Agulhas de Cedro. As notas de coração são Noz-moscada, Maçã e Mandarina e as notas de fundo são Sândalo, Cipreste, Patchouli e Âmbar.

