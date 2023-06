Os 3 signos que se libertam do passado essa semana

Junho de 2023 chegou e alguns signos do zodíaco podem viver momentos de cura, no qual o passado é libertado para dar lugar ao novo.

Confira quais são:

Touro

Momento de cura emocional e absorção de sabedoria. Saiba agir com responsabilidade e busque cultivar sua segurança emocional sem medo. Alguns assuntos devem ser tratados com sensibilidade, mas também honestidade. Chegou a hora de seguir em frente!

Leão

É o momento do passado ser transformado em lição e não levado para sempre como uma pedra no sapato. Compreenda melhor seus sentimentos, esperanças e desejos para que eles sejam fortalecidos; a maturidade e honestidade fará toda a diferença, pois nem todo desejo o convém. A chance de ganhar mais amor e entender quem realmente vale a pena no presente é grande!

Virgem

Existe uma necessidade de avançar na vida profissional, pessoal e amorosa. A verdade chega para libertar o passado e permitir que algumas pontas soltas sejam resolvidas e compreendidas de verdade. Não se feche e seja mais honesto com o compromisso que tem com você e aquele que criou com os outros.

