Estas são as carreiras universitárias que desaparecerão, segundo a Inteligência Artificial

Uma das ferramentas mais populares no mundo, como é a Inteligência Artificial, é tendência por suas devastadoras declarações. Neste caso, um usuário consultou a IA sobre quais seriam as carreiras universitárias que poderiam desaparecer no futuro. Muitas delas surpreendem pela quantidade de pessoas que as estudam.

Esta é a lista de cursos universitários que desaparecerão no futuro:

Tradutor e intérprete: Esta profissão é uma das que mais tem chances de desaparecer, isso se deve ao fato de que muitos aplicativos ou dispositivos já podem realizar esta ação de maneira mais eficaz.

Contador: Uma das carreiras mais populares em nosso país pode ser ameaçada pela Inteligência Artificial. Isso se deve ao fato de que muitas empresas estariam usando essa tecnologia devido à sua exatidão com os números.

Matemática: Apesar de ser uma das ciências mais importantes no mundo, ela pode ser ameaçada pela precisão que a inteligência artificial propõe em cálculos.

Escritores de livros ou artigos: Esta área da carreira de 'Linguagem' pode ser afetada pela inteligência artificial, que já consegue compor textos com bastante exatidão, embora muitos leitores tenham feito muitas críticas nas redes sociais, pois eles preferem o 'toque humano'.

Engenheiro especializado em Blockchain ou Criptomoedas: Uma das últimas tendências no mundo, como as criptomoedas, e o estudo delas podem ser substituídos pela inteligência artificial. Isso se deve à quantidade de dados que podem ser armazenados e às suas incríveis previsões que podem ser feitas.

Muitas destas carreiras podem ser ameaçadas pela Inteligência Artificial devido à sua utilização em todo o mundo. Desde usuários não muito ativos até empresas gigantes, esta ferramenta chegou para mudar o mundo para melhor e para pior, o tempo dirá se estes cursos universitários serão substituídos no futuro ou se a mão de obra humana será mantida.