Descubra o motivo dessa moeda de 25 centavos valer quase R$ 3 mil!

Você é do tipo que ainda anda com notas e moedas ou prefere pagar tudo com cartões ou pix? Se você é do primeiro grupo, preste atenção na dica a seguir.

Para aqueles que possuem moedas nos bolsos ou em um cofrinho, uma boa dica é começar a reparar mais nestes itens.

Mesmo parecendo não valer tanto, algumas moedas podem apresentar detalhes que fazem seu valor subir e muito.

É o caso do item que você confere com mais detalhes a seguir. De acordo com o TikTok ‘numismaticajf’, essa simples moeda de 25 centavos pode chegar em quase R$ 3 mil se apresentar um pequeno erro.

Será que você consegue identificar qual é o detalhe diferente nesta moeda?

A moeda de 25 centavos em questão apresenta o cunho trocado com um item de 50 centavos, não apresentando a data de fabricação.

De acordo com o catálogo de moedas brasileiras, esse erro pode valer entre os colecionadores R$ 2.800.

50 centavos com a letra ‘A’? Veja quanto esse detalhe pode render ao proprietário

Outro item muito raro e que pode render um bom dinheiro é essa moeda de 50 centavos feita na Holanda.

Essa moeda em específico é do ano de 2019 e possui uma letra ‘A’ que a difere das demais.

Contudo, sua raridade não está apenas neste detalhe, já que apenas essa letra não faz seu valor subir.

De acordo com o catálogo de moedas brasileiras, se além desta moeda de 50 centavos apresentar a letra A’ ela conter o reverso rotacionado em 180º em relação ao anverso, ela pode valer R$ 1.200.

Confira mais detalhes:

