A carta do tarot e revelação de 6 a 11 de junho de 2023, para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Outra semana já segue seu curso e nada melhor do que ficar por dentro do que pode acontecer e da mensagem deixada pelas cartas do tarot para o seu signo, não é mesmo? E se você quer descobrir qual é a sua, veja a seguir a previsão deixada para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - Página de Varinhas

Sagitário, a carta da semana te deixa um conselho importante: não subestime absolutamente nada nem em sua vida e use de sua intuição para decidir por qual caminho irá seguir nos próximos dias.

Em linhas gerais, tal pessoa passa agora por um ciclo no qual deverá refletir bem antes de tomar qualquer decisão.

Capricórnio - A Torre

Esta é a carta que é bastante temida e revela que se aproxima uma fase complicada no campo pessoal de sua vida. Além disso, o tarot reforça que deve tomar cuidado no campo profissional, pois qualquer tropeço pode acabar te prejudicando bastante.

Por fim, quando pensamos na vida amorosa, tome cuidado com o ciúmes porque isso pode detonar seu relacionamento.

Aquário - A Estrela

É uma carta bastante positiva e que indica muita luz em sua vida, energia esta que se verá refletida tanto em sua vida pessoal quanto na profissional. E embora possam aparecer alguns problemas no caminho, eles serão solucionados desde que você tome decisões assertivas a seguras.

Por sua vez, a carta alerta que é importante se atentar e entender que nem sempre tudo será do jeito que deseja no campo amoroso. É importante saber ceder!

Peixes - A Lua

Embora o medo seja algo que faça parte em certos momentos, deixe ele de lado para que assim possa solucionar conflitos que só você pode resolvê-los, principalmente porque existem pessoas que estão contando com seu apoio.

Além disso, um conselho das cartas: não deixe que o passado volte para a sua vida e te domine. É hora de virar a página de uma vez por todas e seguir com sua jornada.

