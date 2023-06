A carta do tarot e revelação de 6 a 11 de junho de 2023, para Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Pixabay - MiraCosic

Outra semana já segue seu curso e nada melhor do que ficar por dentro do que pode acontecer e da mensagem deixada pelas cartas do tarot para o seu signo, não é mesmo? E se você quer descobrir qual é a sua, veja a seguir a previsão deixada para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - A Força

Embora a semana seja bastante positiva de uma forma geral para a pessoa de Leão, a carta da Força revela que serão dias em que você deverá tomar importantes decisões para avançar em sua vida.

Sobre o campo amoroso, a pessoa que tanto espera está mais próxima do que imagina e você sabe quem é. Dê o primeiro passo!

Virgem - Rainha de Espadas

Dias difíceis se aproximam da vida pessoal de Virgem quando pensamos no campo profissional e você deverá usar de sua intuição para poder ultrapassá-los. Além disso, será uma semana em que não poderá mais viver em rodeios e precisará tomar decisões por mais difíceis que estas sejam.

Por sua vez, sobre a vida amorosa, alguém do passado aparecerá em sua jornada e isso irá descontrolar os seus sentimentos. Neste caso em específico, você deve deixar o passado de uma vez por todas para trás.

Libra - A Justiça

Esteja preparado, Libra, isso porque você descobrirá que nem todas as verdades são como esperava, mesmo que isso doa bastante, e que existem coisas que precisam sim ou sim acontecer.

Sobre sua vida amorosa, não permita que a família se intrometa em seu relacionamento, isso porque certas “opiniões” podem na verdade não ajudar em nada.

Escorpião - A Morte

Fique tranquilo, pois não se trata necessariamente de algo negativo, mas sim de mudanças que se aproximam de sua vida e que precisam sim ou sim acontecer para que você possa evoluir.

Sobre a vida financeira, o dinheiro deve começar a fluir, o que não significa que deve sair gastando sem pensar.

Por fim, hora de se abrir e dar oportunidade para viver novos amores!

