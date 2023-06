A carta do tarot e revelação de 6 a 11 de junho de 2023, para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Foto ilustrativa - Pexels - RODNAE Productions

Outra semana já segue seu curso e nada melhor do que ficar por dentro do que pode acontecer e da mensagem deixada pelas cartas do tarot para o seu signo, não é mesmo? E se você quer descobrir qual é a sua, veja a seguir a previsão deixada para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - O Imperador

Para Áries, a carta desta semana revela que se aproximam dias complicados no campo financeiro, mas tenha paciência que as coisas vão andar. É hora de planejar mais suas ideias e tirar outras do papel, pois o universo conspira para que elas aconteçam.

Quando falamos sobre o campo amoroso, assim como os projetos de sua vida, esse ponto deve se consolidar, então se jogue e seja feliz!

Touro - Rei de Copas

Hora de tomar decisões em sua vida e você sentirá como o universo cobrará este tema nos próximos dias. É preciso se posicionar para poder avançar.

Além disso, a carta da semana de Touro ressalta que esta semana chegarão mudanças positivas no campo profissional.

Sobre o amor, esteja preparado, pois criará vínculos com quem menos espera e isso deve evoluir para algo maior e sério.

Gêmeos - Ás de Copas

Ótimas notícias, Gêmeos! Você tirou uma das melhores cartas da semana, esta que indica prosperidade, harmonia e felicidade. Esteja preparado, pois serão dias muito positivos e que alcançará suas metas, destacando todas as habilidades.

Por fim, se você está pensando em entrar ou não neste relacionamento, saiba que os astros estão ao seu lado, conspirando para que tudo avance.

Câncer - O Carro

Mudanças se aproximam esta semana da vida da pessoa de Câncer e você irá se deparar com oportunidades no campo profissional, estas que não pode deixar passar. Lembre-se que tudo é uma oportunidade de aprendizado, inclusive as experiências negativas.

Além disso, estes serão dias em que descobrirá que alguém está interessado em você e assim como outros signos, esta é a oportunidade perfeita para apostar no amor.

