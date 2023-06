5 perfumes femininos nacionais com cheiro de LIMPEZA e BANHO TOMADO

5 perfumes femininos com cheiro de LIMPEZA e BANHO TOMADO Imagem: Pexels/Hilal Bülbül

Existem aqueles que consideram um perfume cheiroso aquele que é mais potente, que exala à distância. Outras pessoas julgam o perfume pelo nível de doçura. Mas para você, o que significa um perfume cheiroso?

Uma categoria de fragrância agradável pode ser aquela que se encaixa como ‘cheiro de banho tomado’. Esses aromas geralmente são mais refrescantes e agradáveis, lembrando até mesmo um aroma de sabonete.

Se você tem interesse por perfumes deste tipo, confira a seguir a lista com 5 indicações da youtuber Eduarda Torres.

Ilía Flor de Laranjeira - Natura

Este perfume foi lançado em 2021 e retornou ao catálogo da empresa recentemente. Seu aroma funciona em dias mais quentes, encaixando mais no verão ou primavera.

As notas de topo são Frésia, Notas Herbais e Jasmim. A nota de coração é Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar Branco, Notas Amadeiradas e Extrato de Cedro Branco.

Love Lily - O Boticário

Sem fugir do toque de limpeza, Love Lily apresenta um aroma mais jovem e de princesa.

As notas de topo são Frésia, Bergamota e Néroli. As notas de coração são Rosa, Lírio, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Madeira de Âmbar e Sândalo.

CLARE - Primacial (Inspirado em Chloé EDP)

Esse perfume pertence a uma marca foca em contratipos. Neste claro, Clare é inspirado em Chloé na versão Eau de Parfum.

O perfume traz notas de Peônia, Frésia e Lichia no topo, acompanhas de Rosa, Lírio-do-vale e Magnólia no coração e o fundo em Âmbar e Cedro da Virgínia.

Chic - Eudora

Para quem prefere um perfume mais frutado e refrescante, Chic de Eudora é o mais indicado. Chama a atenção pela performance.

As notas de topo são Maçã, Peônia, Laranja, Cassis, Bergamota e Limão. As notas de coração são Maltol, Jasmim, Frésia, Lírio-do-Vale, Pêssego, Abacaxi e Pimenta Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Segredo Eudora®, Âmbar e Sândalo.

Mel das Flores - Mahogany

As notas de topo são Limão, Bergamota e Chocolate. As notas de coração são Mel e Bagas Vermelhas e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Fava Tonka e Caramelo.

