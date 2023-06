Perfumes desconhecidos femininos que CHAMAM A ATENÇÃO e GRUDAM NO OSSO Imagem: reprodução site Primacial

Existem diversos tipos de perfumes disponíveis no mercado. Cada um deles se diferencia não somente pelas qualidade ou pelas notas, mas também pelo objetivo.

Afinal não é todo perfume que combina com dias mais quentes. Outros podem passar totalmente despercebidos em uma balada e ainda existem aqueles que você utiliza no trabalho, mas que são mais indicados para festa.

Para você não errar mais no segundo e terceiro quesito e escolher uma fragrância ideal para chamar a atenção em baladas ou festas, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, indica 3 perfumes bombásticos, que grudam e chamam a atenção. Confira!

Godness Intense - Inspirado em Olympéa Intense Feminino

O primeiro perfume da marca Primacial é inspirado em Olympéa Intense. A fragrância traz as acordes balsâmicos, baunilha, salgado, atalcado e marinho.

Segundo a empresa, sua fixação varia de 7 até 12 horas, sendo perfeito para a balada.

LEIA TAMBÉM: Perfumes que você deve PENSAR BEM antes de comprar!

No topo traz notas de Pimenta Branca e Baunilha Salgada. No coração possui Flor de Laranjeira e Madeira de Cedro e no fundo Flor de Grapefuit e Âmbar Branco.

Classy - Inspirado em Jean Paul Gaultier Classique Eau de Toilette

Outro perfume da marca que fixa por muito tempo é o Classy. É um perfume doce, atalcado e balsâmico. O perfume deixa a desejar na projeção, que é mais rente ao corpo, sendo ideal para o trabalho.

Tangerina, notas verdes, notas frutadas estão no topo. No coração possui Jasmim, Ylang Ylang e Rosa e no fundo Sândalo, Ambrado, Almiscarado.

Opnos Lady - Inspirado em Poison Girl (Dior)

Suas notas de topo são Laranja Amarga e Limão verdadeiro, seguidas por Rosa Damascena, Rosa de Grasse e Flor de Laranjeira e Fava Tonka, Sândalo, Baunilha, Amêndoa, Tolú Bálsamo, Cashmeran e Heliotrópio.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes ideais para dar de presente para o seu namorado

⋅ 5 perfumes masculinos nacionais MAIS ELOGIADOS atualmente

⋅ Os melhores perfumes masculinos nacionais para você dar de presente