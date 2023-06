Os 3 signos que podem se surpreender no amor

Uma nova semana de junho de 2023 começa e alguns signos do zodíaco podem lidar com reviravoltas poderosas na vida amorosa.

Confira quais são:

Libra

As relações parecem não ter um limite definido agora e podem surgir sentimentos onde antes era apenas amizade ou relação no trabalho. É preciso refletir o que é positivo ou não em sua vida, entendendo as consequências e não focando apenas na curiosidade. Muita coisa pode deixar de ser o que era!

Aquário

O amor pode surpreender essa semana com novas fases e atrações. Abra a mente, pois é preciso estar verdadeiramente para viver um romance significativo, mas que pode se apresentar de uma forma bem diferente do que está acostumado. Existe uma finalização da solidão em seu caminho.

Capricórnio

Um momento de aprofundar relacionamentos com a verdade, confiança e conexão chega. É preciso estar mais seguro das suas decisões e lutar pelo crescimento em sua vida. Novos hábitos, atividades e movimentos tendem a trazer surpresas muito marcantes em sua vida amorosa. Quem chega agora na sua trajetória, tem um propósito. Deixe ir o que atrapalha sua confiança.

