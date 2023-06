Moda: 6 dicas infalíveis para combinar cores com estilo e elegância em qualquer idade

Reprodução Dicas práticas para criar looks elegantes e arrasar nas combinações de roupas (Pexels/ MART PRODUCTION)

Hoje vamos desvendar um dos segredos mais bem guardados da moda: a arte de combinar cores! Se você quer se vestir com estilo e elegância, dominar o jogo das cores é essencial. Então, prepare-se para aprender dicas práticas que vão transformar o seu visual.

6 dicas infalíveis para combinar cores com estilo e elegância

Entenda a roda de cores

A roda de cores é uma ferramenta poderosa para criar combinações harmoniosas. Cores opostas, como o azul e o laranja, criam contrastes marcantes, enquanto cores adjacentes, como o azul e o verde, proporcionam uma combinação suave e elegante.

Comece pelo básico

Se você é iniciante nesse mundo da moda, comece combinando cores neutras, como preto, branco, cinza e bege, com uma peça de cor mais vibrante. Essa estratégia garante um visual sofisticado e fácil de acertar.

Experimente tonalidades

Para criar looks interessantes, brinque com as tonalidades de uma mesma cor. Combine diferentes tons de azul, por exemplo, para adicionar profundidade e sofisticação ao seu visual.

Atenção aos contrastes

Cores contrastantes, como o preto e o branco, são uma escolha certeira para criar looks elegantes. Use-as em peças-chave, como um blazer branco sobre uma blusa preta, e você estará pronta para qualquer ocasião.

Combine estampas com sabedoria

Se você gosta de peças estampadas, combine-as com cores sólidas presentes na estampa. Dessa forma, você cria uma harmonia entre as cores e evita um visual carregado.

Equilíbrio é a chave

Lembre-se de equilibrar as cores em seu visual. Se você estiver usando uma peça chamativa, como uma blusa fuccsia, equilibre com uma calça em um tom mais neutro. Isso ajudará manterá o seu look elegante.

Agora que você conhece os segredos da combinação de cores, é hora de colocar em prática e arrasar nos seus looks!

Leia também: