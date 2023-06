Lady Di: guia de estilo para arrasar em qualquer ocasião, como a princesa Diana

Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para explorar o estilo inesquecível de uma das mulheres mais icônicas da história: a eterna Princesa Diana. Seu impacto na moda vai além de suas obrigações reais, e seu legado continua inspirando a indústria fashion até os dias de hoje.

Lady Di foi uma verdadeira revolucionária da moda. Por isso, continue lendo para descobrir quais as suas marcas registradas para se inspirar.

Conjuntos de saia e blusa

A princesa Diana adorava combinar peças elegantes, porém versáteis, criando um visual sofisticado e acessível. Um exemplo clássico é o famoso conjunto de blazer e saia xadrez, que se tornou um ícone da moda na década de 1980. Para um look atemporal, aposte em um conjunto de saia midi e blusa de seda. É uma combinação elegante e versátil que funciona tanto no escritório quanto em um jantar especial.

Vestidos de noite com ombros à mostra

Lady Di popularizou essa tendência ao usar vestidos deslumbrantes com ombros à mostra. Ela adorava ousar com decotes assimétricos, que realçavam sua feminilidade e elegância.

Para um evento glamoroso, inspire-se na princesa e escolha um vestido longo com detalhes nos ombros, como babados ou aplicações de pedras. Você se sentirá como uma verdadeira princesa moderna!

Looks casuais e descontraídos

Além de suas aparições elegantes, Diana também arrasava em looks casuais. Ela sabia como misturar peças básicas com toques fashion, criando um visual despretensioso e chique. Um exemplo são suas combinações de jeans com blusas de botões e suéteres oversized, ou shorts bikers com moletons oversized.

São uma ótima opção para um passeio de fim de semana ou um encontro informal. Lembre-se de acrescentar acessórios delicados para completar o visual com um toque de sofisticação.

O estilo de Lady Di transcendeu décadas e ainda continua inspirando a moda atual. Seus trajes icônicos e combinações únicas são um verdadeiro legado que nos encoraja a expressar nossa personalidade através da moda.

Então, que tal se inspirar na princesa e adicionar um toque de seu estilo inconfundível ao seu guarda-roupa? Com certeza, você estará em ótima companhia fashion!

