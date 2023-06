‘Até que fica decente’: Aplaudem Kylie Jenner por usar looks minimalistas e elegantes.

Se há algo que sempre distinguiu Kylie Jenner é o seu estilo maximalista e avant-garde. As apostas de moda da empresária costumam inclinar-se para o extravagante, o ousado e o supersexy.

No entanto, Jenner parece estar dando uma volta minimalista ao seu guarda-roupa. E é que, durante suas últimas aparições, ela surpreendeu com trajes clássicos, mas com o seu toque de sensualidade.

Kylie Jenner mudou seu estilo e conquistou com looks atemporais

A socialite de 25 anos viajou recentemente para Paris, na França, para ver a cantora Beyoncé em sua turnê mundial Renaissance. E, como esperado, ela levou uma mala cheia de roupas de designer.

Apesar disso, longe das transparências, estampas ousadas, decotes de arrasar, joias e peças muito justas, a celebridade apostou nos looks monocromáticos, atemporais e elegantes.

Através do seu perfil no Instagram, a magnata da maquiagem exibiu alguns looks para a viagem e ganhou aplausos de seus milhões de seguidores. "Paris te faz bem", foi um dos elogios que recebeu.

O clássico vestido preto

Após a sua chegada à capital francesa, Kylie Jenner surpreendeu a todos ao sair do seu hotel com um vestido midi preto de corpete ajustado e saia drapeada assimétrica que deixava à mostra uma de suas pernas.

A famosa combinou o design de halter, decote coração e cintura caída da Bottega Veneta com os clássicos saltos de Lanvin em couro preto, uma bolsa de mão a combinar e óculos wraparound.

Kylie Jenner está apostando por looks monocromáticos Instagram

De branco impecável

Um dia após assistir ao concerto da “Rainha B”, Kylie compartilhou uma série de fotos tiradas em seu quarto de hotel onde ela parece sofisticada com um vestido midi branco de Alaïa.

A peça de popeline de algodão apresentava um colar halter, um corpete estilo corset e uma saia plissada. Ela combinou com sandalias de couro branco Loewe, uma bolsa combinando da The Row e brincos de prata.

“Elegante!”, “Muito chique!”, “Um look clássico”, “Sophia Richie estava aqui” e “Parece decente e bem vestido” são alguns dos comentários deixados nesta publicação.

Kylie Jenner está apostando em looks elegantes e atemporais Instagram

Com uma saia branca mini

Durante uma noite em Paris, a famosa foi captada pela cidade usando um distinto conjunto branco com saia minissaia de linha A e jaqueta técnica cropped com manga comprida da Maximilian Davis.

Look da Maximilian Davis Instagram

A fundadora da Kylie Cosmetics completou o conjunto sapatos básicos de salto em couro preto assinados pela The Row e óculos de sol escuros da Gucci para alcançar um contraste que Coco Chanel aprovaria.

O conjunto bege

No entanto, Kylie não mostrou apenas seu novo estilo em Paris. Semanas antes, no aniversário de sua amiga Yris Palmer, ela encantou com um look assinado por Ferragamo da cabeça aos pés.

Look Ferragamo Instagram

O conjunto era composto por um conjunto de saia lápis e blazer curto assimétrico de lã bege, bem como também saltos agulhados de couro preto da coleção outono 2023.