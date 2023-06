As revelações desta segunda-feira (5) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

Mais uma segunda-feira começou e se você quer ficar por dentro do que o futuro reserva para o seu signo, basta procurá-lo a seguir. As revelações e mensagens são para pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Semana de usar sua intuição, principalmente no que diz respeito ao campo profissional. Se arrisque mais, caso esteja seguro.

Além disso, Leão precisará de muita paciência com um familiar nos próximos dias.

Virgem

Hora de ser mais cuidadoso com aquilo que fez, porque além de evitar com que se prejudique, fará com que você se destaque entre os demais.

Quando falamos sobre a vida pessoal, é importante entender que cada indivíduo pode ter uma análise e perspectiva diferente da vida, algo que não necessariamente é negativo.

Libra

Libra, por sua vez, terá um ótimo início de semana de uma forma geral. Esteja apenas preparado, pois os próximos dias exigirão que você se posicione sobre um tema familiar que pode surgir.

Escorpião

Para a pessoa de Escorpião, as cartas do tarot deixam uma previsão e conselho: a semana pode começar mais complexa e com alguns conflitos no campo profissional, portanto, caso não esteja seguro, não precisa se posicionar agora, respire fundo e reflita sobre o melhor caminho a seguir. Além disso, não esqueça de tirar um tempo para se cuidar.

