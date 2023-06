50 centavos com a letra ‘A’? Veja quanto esse detalhe pode render ao proprietário

Se você é do tipo que costuma andar com moedas nos bolsos para passar o troco ou comprar alguma guloseima quando está com fome, uma boa dica é começar a reparar bem nas moedas que passam pela sua mão, pois algumas delas podem te render um valor acima do comum.

Isso acontece pois, algumas moedas são vistas pelos colecionadores como raras, fazendo com que elas sejam muito mais valorizadas.

O item que você confere a seguir é um deste tipo. A moeda de 50 centavos de 2019 com a letra ‘A’ foi fabricada na Holanda e possui uma tiragem de mais de 47 milhões de unidades.

Se você possui a moeda em estado soberba, seu valor já dobra e ela pode te render R$ 1 real. Já no estado flor de cunho seu valor sobe para R$ 5.

De acordo com o catálogo de moedas brasileiras, se a moeda de 50 centavos com a letra A’ apresentar o reverso rotacionado em 180º em relação ao anverso, ela pode valer entre os colecionadores R$ 1.200.

Veja mais detalhes a seguir:

Moeda de 10 centavos que vale R$ 120?

Outra moeda valiosa é o item de 10 centavos que, segundo o canal ‘Moedas Raríssimas’, pode valer R$ 120.

Para chegar a este valor, o canal explica que o item possui um defeito que faz a moeda parecer ‘quebrada’ ou ‘trincada’.

Confira a diferença entre uma moeda comum e a moeda que possui o defeito valioso.

Colecionador mostra moda de 10 centavos rara de 2002 que pode valer muito dinheiro Imagem: reprodução Youtube (@moedasrarissimas)

