Youtuber especializado explica o motivo de moeda de 5 centavos chegar a R$ 3 mil por simples erro

Se você é do tipo de pessoa que costuma guardar moedas no cofrinho e já está pensando em um destino para esse valor acumulado, o que você faria se esse valor aumentasse, e muito, apenas com as moedas que você tem guardadas?

Você pode estar sob a posse de uma moeda valiosa e não sabe! Pelo menos é o que diz o canal do Youtube ‘Moedas Raríssimas’, que mostras alguns itens valiosos, explica o motivo e mostra o valor que os colecionadores estão pedindo.

É o caso desta moeda de apenas 5 centavos do ano de 2007 que de acordo com o catálogo de moedas pode valer R$ 3 mil! Mas por que está moeda é tão valiosa?

O apresentador do canal explica que este item é considerado um bifacial, ou seja, as duas faces são iguais e apresentam o valor de 5 centavos e o ano de cunhagem.

O canal também mostra uma moeda de 10 centavos que contém outro defeito que vale mais dinheiro, porém um pouco menor.

Ele informa que a moeda é da segunda família do Real, com a imagem de de de Dom Pedro I, Do outro lado, o item possui o valor de 10 centavos e marca o ano de 2002.

Porém, o item sobe para R$ 120 devido ao seu cunho que apresenta um defeito conhecido como ‘quebrado’ ou ‘trincado’. Confira mais detalhes da peça a seguir e veja a diferença dela para uma normal.

Colecionador mostra moda de 10 centavos rara de 2002 que pode valer muito dinheiro Na esquerda você confere a moeda com o defeito e na direita a moeda normal. Imagem: reprodução Youtube (@moedasrarissimas)

