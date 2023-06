Perfumes ideais para dar de presente para o seu namorado

O Dia dos Namorados está chegando e uma ótima opção de presente para dar a quem você ama é um perfume novo.

A dica pode parecer até clichê, mas se você acertar em cheio na escolha da fragrância, sem dúvidas vai ser o melhor presente que ele poderia receber.

Confira a seguir as dicas do youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’.

Homem Re.Conecta - Natura

Um perfume mais maduro e fechado, ideal para homens maduros. Possui um forte aroma amadeirado clássico, com alta fixação.

As notas de topo são Café, Canela e Cardamomo. As notas de coração são Sândalo, Íris, Cedro e Vetiver e as notas de fundo são Cacau, Baunilha e Âmbar.

Botica 214 Verano en Firenze - O Boticário

Um perfume diferente, ideal para presentear quem já possui muitas fragrâncias. Completamente o oposto do aroma anterior, Verano en Firenze trazx uma proposta fresca e aromática, ideal para utilizar em dias de verão. Ideal para homens mais jovens e modernos.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos nacionais MAIS ELOGIADOS atualmente

As notas de topo são Lavanda, Pimenta Timur e Toranja. As notas de coração são Manjericão, Noz-moscada e Avelã e as notas de fundo são Vetiver, Patchouli e Âmbar.

Essencial Oud - Natura

Traz um aroma clássico de madeira de Oud e segundo Maciel, é uma escolha obrigatória para os amantes de perfumes nacionais. Possui um aroma intenso e com alta fixação. Um dos perfumes brasileiros de mais alta qualidade.

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Abeto, Cashmeran e Ambrocenide.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os melhores perfumes masculinos nacionais para você dar de presente

⋅ Estes 4 perfumes masculinos da Natura estão entre os melhores nacionais

⋅ Perfumes que você deve PENSAR BEM antes de comprar!