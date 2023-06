O futuro dos empregos frente à Inteligência Artificial na perspectiva de Jensen Huang, CEO da Nvidia

O cofundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, fez uma previsão contundente sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) no cenário de trabalho. Segundo Huang, tanto as empresas quanto as pessoas devem se adaptar e se familiarizar com esta tecnologia ou correrão o risco de ficar para trás.

A Nvidia, empresa de projeto de chips, experimentou um enorme crescimento impulsionado pela demanda de fornecedores de serviços de IA. Huang proferiu um discurso em uma cerimônia onde afirmou que a IA “transformará radicalmente o mundo empresarial e mudará todos os empregos existentes”.

Recentemente, como informa Infobae, Huang surpreendeu o mercado ao anunciar projeções de vendas para o trimestre atual que superavam em aproximadamente US$ 4 bilhões as estimativas dos analistas.

Esta notícia impulsionou as ações da Nvidia a níveis recorde e colocou a empresa à beira de uma avaliação de 1 trilhão de dólares, um marco sem precedentes na indústria dos chips. O patrimônio pessoal de Huang aumentou em mais de 6 bilhões de dólares em apenas um dia, totalizando US$ 34 bilhões.

As empresas mais ágeis? Aquelas que aproveitam a Inteligência Artificial

Huang alerta que “as empresas mais ágeis serão aquelas que aproveitarem ao máximo a IA e melhorem sua posição competitiva”, enquanto as menos adaptáveis ​​encontrarão dificuldades. Embora algumas pessoas temam que a IA possa substituir empregos, Huang argumenta que aqueles que se especializarem em IA liderarão a mudança.

Jensen Huang

A Inteligência Artificial, popularizada no último ano graças a desenvolvimentos como o ChatGPT da OpenAI, "será usada como uma ferramenta complementar para melhorar o desempenho dos trabalhadores em diversas indústrias, ao mesmo tempo em que criará novas oportunidades de emprego e tornará outras obsoletas".

Huang destaca que os processadores da Nvidia são o padrão preferido para treinar modelos de IA, o mesmo usado pelo ChatGPT. A empresa californiana tem sido a principal beneficiária na competição para oferecer alternativas à tecnologia da OpenAI.

Ao contrário de outros líderes proeminentes na área da Inteligência Artificial, como Sundar Pichai, da Alphabet, Robin Li, da Baidu, e Sam Altman, da OpenAI, Huang não expressou nenhuma nota de cautela em suas declarações.