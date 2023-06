Moda: dicas para arrasar no look das Festas Juninas de forma estilosa

Junho chegou e com ele as deliciosas festas juninas, repletas de comidas típicas, quadrilhas animadas e muita diversão. Se você está se perguntando como se vestir para essas festividades sem perder o estilo, estamos aqui para te ajudar! Preparamos dicas práticas e estilosas para que você arrase na sua próxima festa junina.

5 dicas para arrasar no look das Festas Juninas de forma estilosa

Xadrez é sempre uma boa pedida

O xadrez é o queridinho das festas juninas e não pode faltar no seu guarda-roupa. Invista em camisas ou vestidos com estampas xadrez, combinando com peças lisas para um visual equilibrado. Uma opção legal, é um macacão jeans com uma camisa xadrez. Além de ficar quentinha para essa época, é uma ótima escolha para dar um toque moderno ao visual. Complete com uma bota de cano curto ou tênis.

Floral e saia rodada

Para um look romântico e charmoso, aposte em uma camisa colorida com uma saia rodada florida. Escolha estampas florais com cores vivas e alegres. Para dar um toque especial, amarre a camisa para marcar bem a silhueta. Nos pés, opte por uma bota no estilo western, dando ainda mais estilo ao look.

Mix de estampas

Se você gosta de ousar, experimente combinar diferentes estampas. Uma sugestão é usar uma blusa listrada com uma saia de poá. Certifique-se de que as cores das estampas conversem entre si para criar um visual harmonioso. Complemente com um cinto para marcar a cintura e finalize com meia calça e bota.

Camisa xadrez e shorts jeans

Para um look mais descontraído e casual, combine uma camisa xadrez com cropped e shorts jeans. Dê preferência às camisas de flanela e escolha um xadrez em tons quentes, como vermelho e amarelo. Complete com um uma bota de cano alto e meia calça, caso esteja muito frio.

Vestido de chita e bota

Nada mais autêntico do que um vestido de chita para uma festa junina. Opte por um modelo acinturado e de comprimento midi. Combine com botas para proteger o pé do friozinho. Acessórios de palha, como uma bolsa de palha trançada, complementam o visual perfeitamente.

Leia também: