Manchas gigantes no sol: Estas são as mais terríveis advertências que os especialistas nos dão

“O Sol espirra e a Terra fica resfriada” é uma metáfora que explica a influência da estrela massiva sobre o nosso mundo e todo o sistema planetário. As ejeções de radiação do astro rei afetam diretamente a nossa vida diária, ao ponto de poder gerar uma consequência perigosa.

Desde que uma mancha solar brutal quatro vezes maior que a Terra apareceu em nosso estrela massiva, cientistas ao redor do mundo têm acompanhado de perto cada detalhe deste fenômeno.

Em apenas dois dias registrou-se um crescimento exponencial da mancha e desde então o fenômeno é estudado com cuidado pela comunidade científica para saber se poderia provocar as conhecidas tempestades solares ou erupções, ejeções de radiação que repercutem na nossa atmosfera ou outros fenômenos conhecidos.

A partir do conhecimento já adquirido, o fenômeno pode causar tempestades geomagnéticas, auroras boreais mais intensas, danos em satélites e sistemas de comunicação ou radiações perigosas para astronautas.

Só isso? Existe uma terrível advertência que é muito pior

Estudos realizados por astrônomos e diferentes setores da medicina concluíram que uma tempestade solar tem um importante impacto na saúde humana.

Explosões de tempestades solares podem aumentar a radiação na atmosfera terrestre, o que pode ter efeitos negativos na nossa saúde.

Todos nós sabemos que a atmosfera e o campo magnético do planeta nos protegem em grande medida da radiação solar. No entanto, no hipotético caso de eventos extremos, como uma mancha solar massiva, existe o risco de maior exposição à radiação, o que pode ser prejudicial à saúde.

Esta mancha solar recentemente detectada está dentro da classificação X. Estas explosões solares são chamadas de mais intensas e poderosas. Elas representam as explosões solares mais significativas que liberam uma grande quantidade de energia e poderiam causar, entre outras coisa, o aumento no número de casos de câncer no planeta.

As chamas de classe X têm uma energia radiada superior a 10^(-4) watts por metro quadrado.