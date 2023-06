Você é do tipo que ama desafios visuais? Então, não pode perder a oportunidade de conferir o teste que trouxemos nesta oportunidade e que com certeza vai fazer com que você se divirta bastante.

Como tarefa do dia, terá o tempo limite de 10 segundos para tentar encontrar a rã que está escondida na imagem que deixaremos a continuação. Será que é capaz?

Sem mais delongas, veja a imagem completa a seguir:

É quase IMPOSSÍVEL achar a rã escondida nesta imagem em apenas 10 segundos. Você é capaz? Reprodução - genial.guru

E então, conseguiu encontrar a rã logo de primeira?

Se você, além de agilidade, tem uma ótima visão, siga rolando a página, pois ao final estará a resposta do desafio para que possa confirmá-la. Mas, se precisar de uma dica para poder realizar sua busca, aqui vai: diferente do que você imagina, o anfíbio está camuflado em um dos cantos do desenho.

Vamos lá conferir a resposta do desafio?

Tenha você resolvido o desafio logo de cara, após a nossa dica ou se quer descobrir em qual local a rã estava escondida, veja o resultado a continuação:

