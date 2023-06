Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 4 a 10 de junho de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso enfrentar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você tem o dever de ser prudente para não prejudicar. Suas palavras podem ou não ajudar, dependendo de sua atitude. Purifique seu coração.

Touro

Não permita que a maldade e a inveja tomem conta do seu coração. A bondade e a generosidade devem estar sempre presentes.

Gêmeos

Você tem amor aí, perto de você. Basta refletir e entender que somos humanos e erramos, mas sempre é possível corrigir e superar com tranquilidade. O caminho certo será compreendido.

Câncer

Manter a harmonia e paz em sua casa devem ser as tarefas para cuidar todos os dias. Busque o equilíbrio e a força para alcançar isso.

Leão

Não sinta que perdeu a batalha, tenha calma e paciência que tudo vai acontecer no momento certo. Entenda e tolere as dificuldades.

Virgem

Você é um ser maravilhoso, cheio de bondade e muito amor para dar, mas também com fragilidades e feridas que deve curar. Busque a paz de espírito e força para seguir o caminho.

Libra

Você não cumpriu como deveria com sua família, mas tem tempo para corrigir os erros e curar as feridas. Tenha força suficiente para tirar rancores e ódios do seu coração.

Escorpião

O desânimo te leva à estagnação e não é hora para isso. É hora de mudar de atitude, se movimentar e buscar soluções que te permitam sair na frente. Vença o medo.

Sagitário

Para alcançar o sucesso você deve passar por muitos obstáculos até chegar ao objetivo. Não tenha medo nem olhe para trás. Sempre em frente.

Capricórnio

Você é a força para todos, mas também precisa se amar. Reflita e pense que você também tem o direito de receber amor para retomar o seu poder.

Aquário

A prosperidade entra em sua vida e é uma bênção pela qual você deve agradecer com humildade. É hora de tomar decisões para o futuro.

Peixes

As bênçãos vêm até você para ensinar que somente o amor puro e incondicional nos torna os seres mais felizes. A cura do seu coração chegará.

