ChatGPT x Bard: Perguntamos às IAs se elas acreditam que a Inteligência Artificial substituirá os humanos nos trabalhos.

O boom da Inteligência Artificial (IA) e dos modelos gerativos impulsionados por essa tecnologia, como o ChatGPT ou o Google Bard, têm gerado dúvidas no mercado mundial se essas plataformas substituirão no futuro os humanos na maioria dos trabalhos.

Nesta ocasião, perguntamos tanto ao ChatGPT quanto ao Bard o que eles acham a respeito, já que esses são os chatbots mais populares da atualidade e estão sendo utilizados por diferentes profissionais em seus empregos.

ChatGPT: “É mais provável que a Inteligência Artificial complemente as capacidades humanas”

Recurso de ChatGPT OPENAI (OPENAI/Europa Press)

A questão de se a Inteligência Artificial substituirá os humanos nos trabalhos é um assunto de debate e especulação. A IA tem demonstrado um crescimento significativo nos últimos anos e tem sido capaz de automatizar tarefas repetitivas e rotineiras em diversos campos, o que levou a certa preocupação sobre o impacto no emprego humano.

É certo que alguns trabalhos podem ser substituídos total ou parcialmente pela Inteligência Artificial no futuro. Por exemplo, em indústrias como a manufatura, o transporte e a logística, já estão usados robôs e sistemas automatizados para realizar tarefas que antes eram feitas por humanos. Além disso, em áreas como o atendimento ao cliente e a análise de dados, a IA está desempenhando um papel cada vez mais importante.

No entanto, é importante ter em mente que a IA também tem as suas limitações. Embora possa ser muito eficiente em tarefas específicas, carece da flexibilidade e da capacidade de adaptação que os seres humanos possuem. As habilidades humanas, como o raciocínio abstrato, a criatividade, o julgamento ético e as habilidades sociais ainda são difíceis de serem replicadas completamente através da IA.

Em vez de substituir completamente os humanos, é mais provável que a Inteligência Artificial complemente e melhore as capacidades humanas. Muitos especialistas acreditam que a adoção da IA resultará na criação de novos empregos e na transformação dos existentes. À medida que as tarefas rotineiras sejam automatizadas, os seres humanos poderão focar em atividades que requerem habilidades únicas e difíceis de serem replicadas pela IA.

Bardo: “Os humanos ainda são melhores em tarefas que exigem empatia”

google bard

A Inteligência Artificial (IA) já está tendo um grande impacto na força de trabalho e provavelmente continuará a fazê-lo nos próximos anos. A IA é capaz de automatizar muitas tarefas que atualmente são realizadas por humanos, e isso tem o potencial de deslocar milhões de trabalhadores.

No entanto, é importante lembrar que a IA não é uma tecnologia de uma só direção. Existem muitos tipos diferentes de IA, e alguns são mais capazes de automatizar trabalhos do que outros. Por exemplo, é mais provável que a IA estreita, que foi projetada para realizar uma tarefa específica, substitua trabalhos que a IA geral, que foi projetada para realizar uma gama mais ampla de tarefas.

Também é importante lembrar que a IA nem sempre é melhor que os humanos na realização de tarefas. Em alguns casos, os humanos ainda são melhores em tarefas que exigem criatividade, empatia ou senso comum. Como resultado, é improvável que a IA substitua por completo os humanos na força de trabalho. Em vez disso, é provável que a IA complemente as habilidades humanas, o que levará a uma força de trabalho mais eficiente e produtiva.

No entanto, é importante ter em mente que a IA também está a criar novos empregos. Por exemplo, engenheiros de inteligência artificial, cientistas de dados e especialistas em aprendizagem automática têm uma grande procura. À medida que a IA continua a desenvolver-se, é provável que novos empregos sejam criados que nem sequer conseguimos imaginar hoje.