5 perfumes masculinos nacionais MAIS ELOGIADOS atualmente

Se você ama colecionar perfumes e está sempre em busca de novas fragrâncias, provavelmente a sua missão é sempre escolher entre a melhores, não é mesmo?

Contudo, se você está em dúvidas sobre quais novos aromas adquirir, este texto pode te ajudar.

O youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, listou os perfumes nacionais que, na sua opinião, são os mais elogiados da atualidade. Quem sabe você se inspira em conhecer estas fragrâncias? Confira!

Egeo Bomb Black - O Boticário

Uma bomba adocicada. É assim que esta fragrância pode ser descrita. Para os mais velhos, esse é o antigo perfume Egeo Bomb Caramel, que continua fazendo sucesso com outro nome.

Devido a sua composição, onde a madeira, o couro e o caramelo se destacam, é ideal para ser utilizado durante o frio.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Maçã, Limão, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

Essencial Único - Natura

Um dos perfumes nacionais masculinos mais elogiados de 2022, estando entre os três melhores lançamentos, de acordo com especialistas.

Seu aroma é amadeirado e licoroso, lembrando até uma fragrância importada. No fundo, ainda traz notas adocicadas e possui alta fixação.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são: Âmbar, Ládano, Cumarina, Benjoim, Mirra, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

Malbec Gold - O Boticário

Segundo Junior, um perfume moderno e que rende muitos elogios. Ideal para homens que já conhecem a linha Malbec, que neste perfume vem com uma nova proposta.

Seu aroma combina mais com momentos festivos, como baladas, ou ainda em dias mais frios.

As notas de topo são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Club 6 Exclusive - Eudora

As notas de topo são Calda, Abacaxi, Maçã, Pimenta Preta, Toranja e Sálvia. As notas de coração são Canela, Flor de Laranjeira, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Caramelo, Whiskey, Âmbar, Cumarina, Cedro, Patchouli, Ládano, Vetiver e Diamante Negro.

Homem Cor.Agio - Natura

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Canela, Pimenta Rosa, Maçã, Toranja, Hortelã e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Couro, Angélica, Lavanda e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Cumarina, Âmbar, Ládano e Cedro.

