Perfumes que você deve PENSAR BEM antes de comprar!

Algumas pessoas são facilmente influenciáveis e essa atitude pode acarretar em algumas consequências negativas.

Um exemplo disso é comprar as coisas por impulso, gastando assim um dinheiro que poderia ser bem mais útil com outra coisa.

Se você é deste tipo e ama colecionar perfumes, você já deve ter entrado em várias enrascadas, não é mesmo? Mas caso você seja do time que pesquisa bem sobre um aroma novo antes de adquirir, este vídeo é para você.

A youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, listou quais as fragrâncias que ela pensaria antes de comprar atualmente. Quem sabe você esteja com essa dúvida também? Confira!

Jimmy Choo Eau de Parfum

Um perfume importado doce, lançado em 2011. A youtuber explica que a compra compulsiva aconteceu pois ela estava ‘viciada’ no perfume nacional Luna Intenso, da Natura, e muitas pessoas comentavam que os aromas eram parecidos, o que para Suzy não é verdade.

As notas de topo desta fragrância são Pera, Mandarina e Notas Verdes. A nota de coração é Orquídea e as notas de fundo são Toffee e Patchouli.

La Nuit Trésor à la Folie - Lancôme

La Nuit Trésor é um clássico da perfumaria importada e Suzy Moura pensou nisso na hora de adquirir este perfume. Contudo, a versão ‘à la Folie’ se desprende do aroma original. Para quem gosta de perfumes gourmand, que são aqueles que possuem cheiro de produtos comestíveis, é uma boa escolha.

Para quem gosta de perfumes para deixar de enfeite, também é útil.

As notas de topo são Groselha Vermelha, Pera, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Rosa Damascena, Violeta, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Fava Tonka, Benjoim, Noz-moscada, Ambroxan, Patchouli e Notas Amadeiradas.

Chic in Paris Rica de Marré - Vult

Um perfume com ótimo custo-benefício, ideal para o uso diário. Porém, seu aroma é comum, o que não agrada muitas pessoas que preferem perfumes mais elegantes.

As notas de topo são Pera, Laranja e Gengibre. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Sândalo e Âmbar.

