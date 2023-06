Os 3 signos que lidam com a intensidade da Lua Cheia em Sagitário de junho de 2023

Em 4 de junho de 2023, uma Lua Cheia em Sagitário, um dos signos mais otimistas e aventureiros do zodíaco, mudará a vida de alguns signos que sentirão essa energia intensa perdurar.

Confira quais são:

Áries

Essa Lua Cheia em Sagitário trará uma energia repleta de expansão e desejo de aventura, a vontade de viver com prazer e certa impulsividade pode fazer com que riscos sejam assumidos para bancar as paixões. Aproveite a energia, mas não exagere: o segredo é viver aquilo que marca e buscar novos sentidos transformadores, mas não cair atitudes impensadas. Lembre-se de ir em busca da realização e sucesso.

Virgem

Essa fase terá um papel importante nas oportunidades que não podem ser perdidas e nos projetos que realmente valem a pena, pois o olhar agora sobre a sua vida é muito mais honesto. O crescimento acontece agora com as mudanças que são reconhecidas e iniciadas; por mais que a sensações sejam instáveis, existe uma intuição poderosa o ajudando a seguir o verdadeiro norte. Apoie-se em sua percepção, análise, verdade e em quem realmente o ama.

Peixes

Esse é um momento poderosa e repleto de intensidade emocional. Enfrentar os medos e as inseguranças não é fácil, mas é isso o que mudará completamente suas motivações e a maneira que se apresenta ao mundo. Olhar para trás o ajudará a fechar ciclos para finalmente explorar novas possibilidades, seja em projetos da carreira ou da vida pessoal e amorosa. O charme estará em alta, mesmo com os sentimentos agitados dentro do coração!

