Relacionamento: 5 provas de que seu parceiro tem poder sobre você

As famosas piadinhas sobre quem manda e desmanda no relacionamento estão sempre presentes, haja vista que diversos comportamentos caem no considerado “aceitável” em um compromisso amoroso. Entretanto, é muito comum que parceiros que se consideram o mais poderoso da relação ao classificado como imponente tire vantagens.

“Um relacionamento amoroso não deve ser uma luta pelo poder. Embora possa não ser realista sentir-se perfeitamente igual o tempo todo, as pessoas em relacionamentos saudáveis pelo menos se esforçam para atingir esse objetivo. Em vez de tentar maximizar seu próprio poder às custas do parceiro, eles querem que o outro se sinta empoderado para tomar decisões”, explica a doutora Juliana Breines ao portal Psychology Today.

Quando a relação amorosa passa a se tornar uma competição de quem manda mais, acaba entrando em um ambiente tóxico e revela falta de maturidade. Se você se sente imponente ao lado do parceiro, deveria avaliar a rota de seu relacionamento e decidir se está em um contexto feliz.

Leia mais:

5 provas de que seu parceiro tem poder sobre você

Segundo a especialista Juliana Breines, relacionamentos saudáveis envolvem igualdade e respeito mútuo. Confira os cinco sinais de que seu parceiro demonstra poder sobre você: