Inteligência Artificial expandiu cenário da pintura da Mona Lisa: resultado teria surpreendido Leonardo da Vinci

Poucas obras de arte são tão inquietantes e encantadoras quanto a Mona Lisa, também conhecida como ‘La Gioconda’. Pintada por Leonardo da Vinci em 1503, é o retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, ambos nobres florentinos.

O retrato mede 77 centímetros x 53 centímetros e a versão original está exposta no Museu do Louvre, em Paris, e é uma das grandes atrações do museu, visitada por turistas do mundo todo.

Mas com o advento da Inteligência Artificial nos últimos tempos, até mesmo a Mona Lisa pode sofrer mudanças. Neste caso, a alteração é enorme, mas não tira a beleza do quadro do gênio italiano.

Um usuário do Twitter especializado em IA, Kody Young, usou o Adobe Firefly, o gerador de arte baseado em Inteligência Artificial, para expandir o cenário do quadro do pintor italiano.

A paisagem expandida na Monalisa Feito por inteligência artificial usando Adobe Firefly

Isso significa que, além dos 77 centímetros x 53 centímetros do original, o cenário atrás de Lisa Gherardini foi amplamente aumentado.

Seu tweet ultrapassou os 9.650 RT, com quase 7.500 MG.

Kody Young escreveu: “Você já se perguntou como é o resto da Mona Lisa é? Eu usei o Adobe Firefly para me ajudar a completar o fundo com o poder da Inteligência Artificial”.

Kody não só expandiu o paisagem de La Gioconda, mas também obras de outros artistas como Vincent Van Gogh, Edward Hopper, Georges Pierre Seurat, Jan van Eyck e Bosco, entre muitos, muitos mais.

A polêmica em torno da manipulação da Mona Lisa pela Inteligência Artificial

Evidentemente, nem todos estão de acordo com o uso da Inteligência Artificial para manipulação destes quadros. E os detratores fazem questão de deixar isso claro da forma mais ofensiva possível.

Alguém escreveu: "Ninguém em seu juízo perfeito já olhou para a Mona Lisa e pensou, 'Uau, me pergunto como o resto da pintura parece.' Parece uma merda. Geração incrível e tudo. Mas completamente inútil".

Outro: “É a merda mais idiota”. E o comentário mais comum: “É uma perfeita demonstração de por que a Inteligência Artificial não pode fazer arte”.

Esta situação lembra outra controvérsia recente, na qual o governo da Itália usou a obra “Nascimento de Vênus”, de Sandro Botticelli, para transformá-la em uma influenciadora turística através da Inteligência Artificial.

Você, o que pensa sobre o uso da IA para manipular a arte? É arte em si? Ou é algo diferente? Deixe saber nos comentários nas nossas redes sociais.