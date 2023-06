Estes 4 perfumes masculinos da Natura estão entre os melhores nacionais

A Natura é uma das marcas da perfumaria nacional de maior sucesso. Entre as diversas opções de aromas disponíveis, alguns deles se sobressaem.

As fragrâncias a seguir são apontadas pelo canal do Youtube ‘Style Scent’ como as melhores de cada linhas. Confira!

Humor On-line

Lançada em 2021, esta é uma fragrância cítrica, que funciona muito bem em dias mais quentes. O perfume se destaca pela proximidade com o aroma de suco de laranja.

As notas que compõem esse perfume são: topo em Cítricos e Especiarias. No coração leva Pomelo e Pimenta Rosa e as notas de fundo são Pitanga e Cumarina.

Biografia Assinatura

Como o próprio nome já explica, essa fragrância pode muito bem ser utilizada como assinatura para o dia-a-dia.

Lançada em 2019, ela mistura notas amadeiradas, ambaradas e aromáticos, deixando seu aroma totalmente confortável e agradável. Para quem gosta de perfumes importados, este lembra o famoso Sauvage, da Dior.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos que SÃO CLONES de fragrâncias importadas

Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Mandarina e Violeta são as notas de topo. Alecrim, Lavanda, Couro e Sálvia estão no corpo e Palo Santo, Breu-Branco, Musgo de Carvalho, Fava Tonka, Cashmeran e Vetiver se encontram no fundo.

Kaiak Aero

Uma das linhas mais famosas da marca traz Kaiak Aero, considerado um dos aromas da marca mais famosos entre os homens atualmente.

Esta é uma fragrância aquática, ideal para ser utilizada em dias quentes de verão. Mesmo sendo considerado um perfume fresco, possui alta fixação. Uma dica plus é o perfume Kaiak Vital, sendo este mais bem recebido pelos homens.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Folhas de Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

K Max

De nome simples, mas de imensa potência. K Max é uma versão ‘plus’ da linha Kaiak, pois possui alta fixação. Mesmo sendo fresca, seu uso é mais indicado para a noite.

As notas de topo são Notas Aquáticas, Abacaxi, Folhas Verdes, Bergamota, Maçã, Limão, Mandarina e Noz-moscada. As notas de coração são Pimentas Pretas e Rosas, Lavanda, Junípero ou zimbro, Violeta, Ruibarbo, Gerânio, Sálvia, Rosa e Alecrim e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Notas Herbais, Sândalo, Cedro, Âmbar, Almíscar, Musgo de Carvalho e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os perfumes favoritos de mulheres ricas

⋅ 5 perfumes inspirados no clássico Good Girl, de Carolina Herrera

⋅ Melhores perfumes masculinos da Natura para presentear o namorado