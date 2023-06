Maquiagem: 5 dicas de maquiagem para uma pele natural, radiante e iluminada

Hailey Bieber adora uma maquiagem com um look mais natural (Reprodução: Instagram)

Quer ter uma pele com um aspecto natural e sem parecer que está usando muita maquiagem? Hoje, vamos compartilhar dicas incríveis para conquistar uma pele perfeita, realçando sua beleza natural. Prepare-se para descobrir segredos que vão deixar sua pele impecável, radiante e com um toque de luminosidade.

5 dicas de maquiagem para uma pele natural, radiante e iluminada

Preparação da pele

Antes de iniciar qualquer maquiagem, é fundamental cuidar da hidratação da pele. Use um hidratante facial leve e espere alguns minutos antes de aplicar a base. Opte por uma base de cobertura leve ou um BB Cream, que ajudam a uniformizar a pele sem pesar. Se necessário, utilize um corretivo apenas nas áreas que precisam de um pouco mais de cobertura.

Iluminação estratégica

Escolha um iluminador líquido ou em pó com um tom próximo ao da sua pele e aplique nas áreas onde a luz naturalmente reflete, como as maçãs do rosto, ponte do nariz e acima dos lábios. Espalhe com leves batidinhas para obter um efeito sutil.

Olhar fresco e acordado

Para um olhar fresco e acordado, invista em tons neutros e terrosos para as sombras, que combinam com qualquer ocasião. Aplique uma sombra clara na pálpebra móvel para iluminar, e uma sombra marrom suave no côncavo para dar profundidade. Finalize com algumas camadas de máscara para cílios, realçando o olhar sem exageros.

Lábios hidratados

Nos lábios, opte por tons nude ou glosses suaves para dar um aspecto naturalmente hidratado. Hidrate os lábios com um balm antes de aplicar o batom, garantindo uma textura macia e saudável.

Não esqueça das sobrancelhas!

Uma sobrancelha bem desenhada e preenchida faz toda a diferença no seu visual natural e luminoso. Utilize um lápis ou sombra específica para preencher pequenas falhas e, em seguida, escove-as para cima com uma escovinha para um efeito mais natural.

Leia também: