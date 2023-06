Inteligência Artificial automatizará mais trabalhos que são realizados por mulheres atualmente, revela relatório

A automação impulsionada pela Inteligência Artificial (IA) terá um impacto desproporcional nos trabalhos realizados por mulheres, de acordo com um relatório da UNESCO e do Fundo Monetário Internacional. Conforme a tecnologia avança, surgem preocupações sobre a crescente lacuna que pode criar de gênero no mercado de trabalho.

Um exemplo notável é Grace, uma robô enfermeira desenvolvido pela Hanson Robotics, em Hong Kong, projetado para atender pacientes da terceira idade durante a pandemia de Covid-19. Embora este avanço na ciência e tecnologia possa ser elogiado, também levanta questões sobre como a tecnologia e a IA podem promover a desigualdade de gênero.

De acordo com o site Expansão, em 2019 o Fundo Monetário Internacional estimou que 26 milhões de empregos desempenhados por mulheres em 30 países correm o risco de desaparecer nas próximas duas décadas devido à chegada de novas tecnologias.

Segundo o relatório, 11% dos empregos ocupados por mulheres estão em risco de automatização, em comparação com 9% dos homens. As mulheres com níveis educacionais mais baixos e mais velhas serão especialmente afetadas pelas novas tecnologias.

A brecha tecnológica é a chave

O estudo da UNESCO “Os Efeitos da Inteligência Artificial na Vida das Mulheres”, elaborado em 2022, destaca vários obstáculos que devem ser abordados. Em primeiro lugar, existe uma lacuna de acesso à tecnologia, já que apenas 48,3% das mulheres em todo o mundo têm acesso à Internet em comparação com 55,2% dos homens. Isso se deve, em parte, ao fato de que as mulheres tendem a se sentir menos confortáveis ​​em usar a tecnologia e por isso têm menos habilidades digitais.

Em segundo lugar, o estudo destaca a falta de participação das mulheres no desenvolvimento da Inteligência Artificial. As empresas de Inteligência Artificial e robótica ainda são dominadas por homens em cargos de liderança. Isso reflete-se em conferências e na percentagem de professores no campo da IA, onde mais de 80% são homens.

Mercado de trabalho feminino (Reprodução/Pixabay - Firmbee)

Sem políticas que estimulem a formação de mulheres em carreiras STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), as mulheres terão acesso limitado aos empregos do futuro, afirma o relatório.

A terceira barreira destacada no relatório é a perpetuação dos estereótipos de gênero e dos papéis tradicionais atribuídos às mulheres, algo que os sistemas de IA muitas vezes reforçam.

Para reduzir a lacuna de gênero no ambiente de trabalho causada pela Inteligência Artificial, o relatório da UNESCO propõe soluções como incentivar a educação e a participação das mulheres em carreiras STEM. Em países como o México, existem organizações sem fins lucrativos, como Tecnolochicas, Chicas en Tecnología e Epic Queen, que procuram fechar essa lacuna de gênero de forma gratuita.

Além disso, recomenda-se levar em consideração a complexidade contextual e cultural dos sistemas de IA em diferentes países e contextos laborais. Também se destaca a necessidade de colaboração entre governos, empresas privadas e comunidades técnicas para abordar esses problemas e assumir a responsabilidade pelo impacto das ferramentas e sistemas de IA.