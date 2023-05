Tarot esclarecedor: as revelações das cartas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

Outra semana em caminho e para continuá-la da melhor maneira, queremos chamá-lo para ver quais são as mensagens das cartas do tarot para o seu signo. As previsões e revelações são para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Para Áries, as cartas ressaltam que não há problema algum em ser independente, no entanto não precisa carregar o mundo sozinho e nos próximos dias você deverá aprender a confiar mais nos demais e aceitar seu apoio, diante das situações que o futuro reserva.

Touro

Embora a jornada do futuro de Touro esteja um pouco confusa, é possível que você tenha algum ganho financeiro nos próximos dias, o que não significa que pode sair gastando sem pensar.

Além disso, as cartas te deixam um conselho: ative seu lado espiritual, pois ele será necessário para solucionar os conflitos que podem aparecer.

Gêmeos

Hora em que a realidade bate na sua porta e será preciso encarar aquilo que o universo te traz. Lembre-se que por mais difíceis que sejam, é melhor encarar as coisas e solucioná-las de uma vez por todas.

Câncer

Você já percebeu que nem sempre é possível ter aquilo que deseja e nos próximos dias a mesma coisa deve se reproduzir em sua vida, então é preciso ter paciência.

O trabalho pode te frustrar nos dias seguintes, mas as cartas ressaltam que este não é o momento ideal para tomar decisões e optar por mudanças.

