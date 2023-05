Relacionamento: Você está levando sua relação de mal a pior com estas 3 atitudes (Reprodução/20th Century Fox Television)

Qualquer relacionamento amoroso pode passar por fases de estranhamento entre si, resultando em conflitos e discordâncias. Contudo, tais acontecimentos tendem a ser resolvidos em conjunto por casais saudáveis e ambos decidem virar a página. Diferente de tal cenário, o compromisso amoroso pode acabar saindo de controle quando isso não acontece.

Haja vista a precaução de comportamentos tóxicos em um relacionamento, é necessário sempre conversar com o parceiro sobre todos os aspectos sobre viver em dupla. Eliminar a comunicação, agir de forma exagerada em algumas situações, por exemplo, podem afundar o compromisso amoroso.

Para entender se você chegou nesse nível de comportamento, trouxemos alguns exemplos e caminhos para resolver essa situação. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere os três sinais de que você precisa reiniciar suas atitudes no relacionamento.

1 – Obsessão descontrolada

Você colocou o parceiro no centro de sua vida e vive em função de descobrir o que ele quer, o que está fazendo, com quem fala, quantas pessoas segue nas redes sociais ou de quem ele ‘gosta’.

Sendo assim, suas ambições acabam sendo colocadas em segundo lugar. Pessoas confiantes não sufocam os outros e encontram o equilíbrio certo entre tempo de qualidade e individualidade.

É possível também que essa baixa autoestima se apresente em comportamentos como pressioná-lo ou julgá-lo duramente por seus erros, além de os remoer o tempo todo.

2 – ‘Ter é melhor do que não ter’

“Qualquer um é bom desde que não esteja sozinho” é um pensamento extremamente perigoso. Se acredita que para não ser julgado é necessário ter alguém ao seu lado, mas tome muito cuidado. Considere o ditado popular: “antes só do que mal acompanhado”.

Entenda que se houver a decisão de ficar com alguém, o objetivo jamais deverá ser o desespero ou medo de estar só. O sentimento de paixão, amor e respeito deve ser mútuo.

3 – Crises de ciúmes

O ciúme é uma característica comum dentro dos relacionamentos. Contudo, o sentimento pode facilmente se tornar uma das atitudes tóxicas muito claras em pessoas com baixa autoestima. A intensidade do ciúme os deixa inseguros, fazendo-os desconfiar de amigos, mensagens etc.

Isso se refere à falta de confiança no casal e em si mesmo, além do fato de ser desgastante ficar 24 horas no outro analisando todos os seus passos. Seu parceiro também é um ser humano que merece amigos, liberdade e privacidade.