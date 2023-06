Os melhores perfumes masculinos nacionais para você dar de presente

Um perfume ideal para presentear quem você ama é aquele fácil de agradar. Pensando na proposta do Dia dos Namorados, que acontece no próximo dia 12 de junho, o youtuber Moises Maciel listou os melhores perfumes nacionais para dar de presente. Confira.

Malbec Club Intenso

Uma fragrância masculina ‘raiz’, para quem gosta de amadeirados clássicos. Seu aroma é marcante e sexy.

As notas de topo são Agulhas de Cedro, Pimenta, Folha de Violeta, Lima, Olíbano, Bergamota da Calábria, Cardamomo e Limão. As notas de coração são Cedro da Virgínia, Patchouli, Almíscar e Sinfonide e as notas de fundo são Musgo, Madeira Guaiac, Âmbar, Almíscar e Benjoim.

Quasar Classic

Para homens mais aventureiros, que trabalham ao ar livre ou que gostam de ser exercitar, essa fragrância é a mais indicada pois traz um aroma mais fresco e aquático.

As notas de topo são Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Lavanda, Sálvia, Gálbano e Estragão e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Sândalo, Cedro e Patchouli.

Malbec Noir

Outro perfume da linha Malbec indicado para presentear seu namorado é o Malbec Noir. Entre os perfumes da linha, traz um aroma mais moderno e elegante, devido às notas adocicadas.

As notas de topo são Notas Aquáticas, Pimenta Rosa, Maçã, Bergamota, Abacaxi, Laranja, Mandarina, Toranja e Limão Siciliano. As notas de coração são Uvas Pinot Noir, Vinho Tinto, Lavanda, Pimenta, Coentro e Néroli e as notas de fundo são Fava Tonka, Gin, Âmbar, Cashmeran, Sândalo, Vetiver, Patchouli, Almíscar e Ládano.

Malbec Magnetic

Se você busca por um perfume mais baladeiro, esta versão do Malbec é a mais indicada. Um aroma totalmente noturno, indicado para festas.

As notas de topo são Uvas, Pimenta Rosa, Maçã, Cítricos, Cardamomo e Cipreste. As notas de coração são Notas Minerais, Madeira Guaiac, Rosa, Patchouli, Notas Verdes, Cashmeran, Cedro, Sândalo, Junípero ou zimbro e Noz-moscada e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Olíbano.

