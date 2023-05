Os 4 signos que saem de maio de 2023 com uma aprendizagem no coração

Reprodução - One Day (Focus Features)

Maio de 2023 chegou em seu último dia e alguns signos precisam recordar a aprendizagem transformadora que carregam dessa fase a partir de agora.

Confira quais são:

Áries

Esse mês deu uma chance para que você compreenda mais suas emoções, sejam elas positivas ou negativas. É o momento de aceitar algumas questões e voltar a ter mais confiança na própria bondade, valor e merecimento.

Gêmeos

Esse mês foi uma jornada de cura na mente e coração. É hora de assumir o que aprendeu com gentileza e entrar de vez no processo de transformação em busca de uma felicidade mais honesta. Ainda dá tempo de tomar atitudes para resolver questões do passado e superar medos. Não se limite mais!

Câncer

Essa fase o ajudou a compreender e valorizar aqueles que entregam amor verdadeiro. Mesmo com dramas e problemas, é possível que você tenha saído dessa fase com certeza de quem é um aliado fiel e sempre o ajudará a viver com mais felicidade apenas por estar presente.

Leão

Você carrega nesse momento lições importantes sobre como vive o amor e os relacionamentos em sua vida. Padrões foram rompidos para que um caminho melhor fosse aberto e trilhado com mais sabedoria.

