Estilosa e aconchegante: 5 outfits com moletom para encarar o frio com estilo!

Preparada para desvendar o segredo de como ficar estilosa e confortável mesmo nos dias mais frios? Aqui vai uma dica quentinha para você: o moletom! Isso mesmo, aquele casaco super aconchegante que geralmente associamos ao conforto do lar pode se transformar em uma peça-chave para arrasar no visual.

5 outfits com moletom para encarar o frio com estilo!

Casual Chic

Que tal combinar um moletom oversized com uma calça jeans? Para completar o look, aposte em um tênis branco e acessórios delicados. Esse outfit é perfeito para um passeio descontraído no final de semana, unindo estilo e conforto.

Esportivo Cool

Já pensou em misturar o seu moletom com uma saia midi plissada? É uma combinação inusitada que traz uma vibe descolada. Aposte em um tênis ou uma bota de cano curto para finalizar o visual. Um ótimo look para um dia cheio de compromissos e muito estilo.

Despojada e elegante

Para um look mais sofisticado, experimente combinar o seu moletom com uma calça de alfaiataria. O contraste entre as peças garante um visual moderno e elegante. Acrescente um blazer oversized e acessórios delicados para um toque final refinado.

Estampa e divertimento

Nada melhor do que uma estampa divertida para alegrar o inverno. Escolha um moletom com uma estampa chamativa e combine com uma calça jeans básica. Complete o look com um tênis colorido para um visual descontraído e cheio de personalidade.

Sobreposição é a chave

O layering é uma técnica incrível para enfrentar as baixas temperaturas com muito estilo. Que tal sobrepor um moletom com uma jaqueta jeans? Essa combinação é perfeita para os dias mais gelados. Complete com uma calça de couro e botas de cano alto para um visual cheio de atitude ou tênis para um visual mais descolado.

