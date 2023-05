Relacionamento: 7 estratégias de terminar com o parceiro, da ‘pior’ para a ‘melhor’ (Reprodução/Netflix)

Há diversas formas de terminar um relacionamento amoroso. Você pode tanto partir da pior atitude com o parceiro, o ignorando e dando um “chá de sumiço”, quanto encerrar o compromisso de uma forma conjunta. De modo geral, terminar um ciclo com o companheiro amoroso pode ser desafiador e varia de experiência.

Embora seja difícil terminar um relacionamento amoroso, é pior ainda se manter dentro de uma dinâmica indesejada. Caso seu objetivo seja romper com alguém, tenha em mente a importância da responsabilidade afetiva. Ela deve vir acompanhada desde o começo da relação, principalmente quando se trata de rompê-la.

“A separação pode ser difícil de fazer, mas manter-se numa relação insatisfatória não é necessariamente a melhor situação para si ou para o seu parceiro”, explica a psicóloga social Theresa E. DiDonato, ao portal Psychology Today.

Romper pode ser modulável

Diversas pessoas chegam a um ponto em que seus relacionamentos já não fazem mais sentido. Sendo assim, algumas acabam rompendo seus compromissos das mais variadas formas possíveis. Por outro lado, há rompimentos que não são tão positivos assim.

A Dra. DiDonato compartilhou em seu artigo as formas comuns de lidar com uma separação, que vão desde o “pior” até o “melhor”. Vale lembrar que são as formas mais comuns de términos, dentre diversas outras presentes nas experiências individuais de cada casal.

Neste artigo, apresentamos as sete formas de romper um compromisso amoroso, desde a forma mais negativa até a mais positiva. Avalie seu contexto e veja se há algum padrão de identificação.

7 estratégias de acabar com um relacionamento, da pior para a melhor