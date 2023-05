Os signos que sempre precisam conhecer melhor os parceiros

Quando se trata de amor, alguns signos querem conhecer profundamente as pessoas que se relacionam, por mais intimidador que isso pode ser em algumas ocasiões.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pode amar com intensidade, mas também entra em relacionamentos com vontade de conhecer o outro e descobrir tudo sobre ele. Isso entrega não só um tipo de confiança, mas também é considerada uma troca valiosa, na qual ele também consegue se abrir e compartilhar aquilo que o faz ser quem é.

Escorpião

O escorpiano tem uma personalidade que sempre o faz se atrair pelos segredos e descobri-los de alguma forma. No amor, não seria diferente e esse signo logo construirá uma energia de lealdade que permite essa troca. Ele espera o tempo necessário para começar a se aprofundar no outro e também se entregará de volta quando encontrar a união que esperava.

Sagitário

O sagitariano é um dos signos mais curiosos do zodíaco e que mais motiva as trocas de aprendizagens, experiencias e pensamentos. Por isso, em seus relacionamentos, ele não será só romântico e apaixonado, como também motivará a troca de assuntos íntimos com a finalidade de fortalecer a conexão e confiança.

Capricórnio

O capricorniano pode parecer cauteloso com algumas questões emocionais, mas a questão é que ele sempre motivará trocas significativas para se sentir seguro e compartilhar sua vida de verdade com quem ama. Ele espera que o outro também seja aberto e honesto, seja falando de trivialidades ou assuntos mais íntimos. Seu objetivo é conhecer e matar sua curiosidade, mas também crescer juntos.

