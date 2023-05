Moda: 5 dicas para sobreviver a meia estação com elegância e praticidade

Seja bem-vinda à temporada da meia estação, um período em que o clima brinca de esconde-esconde entre o calor e o frio. Para ajudá-la a se preparar para esses dias cheios de surpresas, reunimos as melhores dicas de moda com as peças que estão arrasando em 2023. Vamos lá?

5 dicas para sobreviver a meia estação com elegância e praticidade

Jaqueta de couro leve

Um item indispensável para a meia estação, a jaqueta de couro leve adiciona um toque de estilo a qualquer look. Aposte em tons neutros como bege ou caramelo, que são super versáteis e combinam com tudo.

Meias como destaque

As meias são uma ótima alternativa para adicionar charme e personalidade aos seus looks. Experimente meias com estampas divertidas, listras coloridas ou até mesmo com detalhes rendados. Use-as com saias, vestidos ou shorts para um toque de originalidade. As meias são uma opção versátil e prática para transformar seus looks básicos em verdadeiros destaques fashion.

Botas western

Para um toque de estilo e personalidade na meia estação, as botas Western são a escolha perfeita. Elas estão em alta em 2023 e trazem um charme rústico e urbano aos seus looks. Combine-as com jeans skinny, vestidos ou saias midi para um visual despojado e cheio de atitude.

Vestidos e saias midi

Os vestidos e as saias midi são um curinga na meia estação. Eles são elegantes, versáteis e se adaptam facilmente às mudanças de temperatura. Escolha estampas florais ou cores vibrantes para alegrar os dias mais cinzentos.

Calça wide leg

Esqueça as calças justas! A tendência agora são as calças wide leg, que são mais soltas e elegantes. Elas são perfeitas para os dias de meia estação, oferecendo conforto e estilo. Opte por tecidos leves e fluidos para um visual sofisticado. Combine a calça wide leg com blusas mais ajustadas ou até mesmo com cropped para equilibrar as proporções do look e complete o visual com uma jaqueta oversized.

Lembre-se de brincar com as peças, misturar estampas e abusar dos acessórios para criar looks únicos e cheios de personalidade.

