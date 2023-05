Melhores perfumes importados para dar de presente no Dia dos Namorados Imagem: Pexels/Toàn Văn

O dia dos namorados é uma data muito especial, então o presente para a sua companheira tem que ser a altura.

Se você está procurando algo diferente, que tal escolher um perfume? O presente parece até mesmo clichê, mas se você escolher entre as fragrâncias importadas, sem dúvidas que ela vai amar.

Confira a seguir os melhores perfumes importados para dar de presente no dia dos namorados.

La Vie est Belle - Lancôme

As notas de topo são: Groselha Preta e Pera. As notas de coração são: Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Good Girl - Carolina Herrera

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris e Rosa Búlgara. As notas de fundo são: Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli e Cedro.

LEIA TAMBÉM: “Ímãs de mulheres”: estes perfumes nacionais são os mais elogiados do momento

212 Vip rosé - Carolina Herrera

As notas de topo são: Champanhe Rosé e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Flor de Pêssego e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar Branco e Notas Amadeiradas.

Olympéa Legend - Paco Rabanne

As notas de topo são: Ameixa, Damasco e Sal Marinho. As notas de coração são: Notas Florais e Flor de Gengibre. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Âmbar e Areia.

Idôle - Lancôme

As notas de topo são: Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Rosa e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Baunilha, Patchouli e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Melhores perfumes masculinos de 2023

⋅ 5 perfumes femininos mais vendidos de 2023

⋅ Perfumes da Natura inspirados em aromas importados