As três etapas da Inteligência Artificial: Em qual estamos e por que a terceira é fatal?

Desde que foi lançado no final de novembro de 2022, o ChatGPT, desenvolvido pela empresa OpenAI apoiada financeiramente pela Microsoft, despertou todos os tipos de discussões e especulações sobre o impacto que já está tendo e que terá em nosso futuro próximo a Inteligência Artificial Generativa.

Trata-se da ramificação da Inteligência Artificial que se dedica a gerar conteúdo original a partir de dados existentes em resposta às instruções de um usuário. De acordo com a BBC News, este novo fenômeno levou a uma revolução nos recursos humanos, com empresas como a gigante tecnológica IBM anunciando que deixará de contratar pessoas para cobrir cerca de 8.000 postos de trabalho que poderão ser gerenciados por IA.

Também, um relatório do banco de investimento Goldman Sachs estimou no final de março que a IA poderia substituir um quarto dos empregos realizados hoje por humanos, embora também crie maior produtividade e novos empregos. E tudo o que está acontecendo é apenas a primeira etapa de três.

As três etapas de IA

As tecnologias de IA são classificadas pela sua capacidade de imitar as características humanas e são:

Inteligência Artificial Estreita (ANI)

É conhecida por suas siglas em inglês: ANI (Inteligência Artificial Estreita). Concentra-se apenas em uma única tarefa, realizando um trabalho repetitivo dentro de um limite estabelecido por seus criadores. Além disso, são treinados usando um grande conjunto de dados (por exemplo da internet) e podem tomar decisões ou realizar ações baseadas nesse treinamento.

A ANI pode igualar ou superar a inteligência e eficiência humanas, mas apenas naquela área específica em que opera. Exemplo: Programas de xadrez que usam IA. São capazes de vencer o campeão mundial daquela disciplina, mas não conseguem realizar outras tarefas.

Outro exemplo são os smartphones cheios de aplicativos que usam esta tecnologia, desde mapas com GPS que te permitem localizar-se em qualquer lugar do mundo ou saber o clima, até programas de música e vídeos que conhecem seus gostos e te fazem recomendações. Siri e Alexa também são ANI, assim como o mecanismo de pesquisa do Google e o robô que limpa sua casa.

Inteligência Artificial Geral (AGI)

Nesta segunda etapa (Inteligência Geral Artificial), uma máquina adquire capacidades cognitivas a nível humano. Isso significa que ela pode realizar qualquer tarefa intelectual que uma pessoa realiza. Aqui está GPT-4, a versão mais recente do ChatGPT.

Também é conhecida como “Inteligência Artificial Forte”. A AGI tem a mesma capacidade intelectual de um humano.

Aqui é quando Elon Musk e outras figuras entraram para pedir que os testes parem porque podem ser prejudiciais. "Sistemas de IA com inteligência que compete com a humana podem trazer profundos riscos para a sociedade e a humanidade", eles advertiram em uma carta aberta.

Na carta dos especialistas, eles definiram quais eram suas principais preocupações.

"Devemos desenvolver mentes não humanas que, eventualmente, poderiam nos superar em número, ser mais inteligentes, tornar-nos obsoletos e nos substituir?", questionaram.

"Devemos arriscar a perder o controle da nossa civilização?"

Super Inteligência Artificial (IA)

Os cientistas de computação estão muito preocupados e isso se deve à teoria defendida de que quando alcançarmos a Inteligência Artificial Geral (AGI), pouco tempo depois chegaremos ao último estágio no desenvolvimento desta tecnologia: a Inteligência Artificial Superinteligente, que ocorre quando a inteligência sintética ultrapassa a inteligência humana.

Os especialistas a definem como "um intelecto que é muito mais inteligente do que os melhores cérebros humanos em praticamente todas as áreas, incluindo a criatividade científica, sabedoria geral e habilidades sociais."

A teoria indica que quando uma máquina atingir uma inteligência equivalente à humana, sua capacidade de multiplicar essa inteligência de forma exponencial através de seu próprio aprendizado autônomo fará com que em pouco tempo ela nos supere amplamente, alcançando a Inteligência Artificial Super Inteligente (ASI).

"Para ser engenheiros, enfermeiros ou advogados, os humanos precisam estudar por muito tempo. O que é diferente com a Inteligência Artificial Geral é que ela é escalável imediatamente", diz Gutiérrez.

Isso é graças a um processo chamado superação pessoal recursiva (recursive self-improvement) que permite que uma aplicação de IA "continuamente melhore, em um tempo que nós não podemos fazer".

Aqui o debate é sobre se uma máquina realmente pode adquirir o tipo de Inteligência ampla que um ser humano tem, especialmente em relação à inteligência emocional, e isso é o que preocupa os cientistas se a Inteligência Artificial conseguiria alcançar isso.

Recentemente, o chamado "padrinho da Inteligência Artificial" Geoffrey Hinton, pioneiro na pesquisa de redes neurais e aprendizado profundo que permitem às máquinas aprenderem com a experiência, igual aos humanos, alertou numa entrevista à BBC que poderíamos estar próximos desse marco.

"Neste momento (as máquinas) não são mais inteligentes do que nós, pelo que posso ver. Mas acredito que em breve poderão ser", disse o homem de 75 anos, que acabou de se aposentar do Google.

Entre esses últimos estava o famoso físico britânico Stephen Hawking, que acreditava que as máquinas superinteligentes representavam uma ameaça à nossa existência.

"O desenvolvimento da inteligência artificial completa poderia significar o fim da raça humana", disse à BBC em 2014, quatro anos antes de morrer.

Uma máquina com esse nível de inteligência "decolaria por conta própria e se redesenharia a um ritmo cada vez maior", disse ele.

Os humanos, limitados por uma evolução biológica lenta, não conseguiriam competir e seriam superados”, previu.