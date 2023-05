As revelações de 30 de maio a 4 de junho de 2023, para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

Outra semana em curso e nada melhor do que segui-la ficando por dentro do que o universo reserva para o seu signo, não é mesmo? E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações das cartas do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - O Mago

Para a pessoa de Leão, as cartas do tarot reforçam uma semana intensa e na qual você deve ser firme na hora de tomar decisões. As mudanças se aproximam de sua vida e lembre-se que elas são mais do que importantes para que finalmente possa avançar.

Quando falamos sobre a vida amorosa, você se sente bem com esta pessoa, mas há algo te incomodando. Tendo isso em mente, é importante sentar-se para conversar com seu companheiro.

Virgem - A Temperança

As cartas do tarot revelam, por sua vez, que a pessoa de Virgem pode ter que lidar com alguns contratempos em seu caminho, mas não se desespere, pois você tem a tolerância e a paciência ao seu lado para resolver tais conflitos. Determine o que é prioridade e assim poderá avançar.

+ Sua leitura pode ficar ainda mais interessante com:

Libra - A Roda da Fortuna

Para Libra, o tarot revela que esta será uma semana repleta de mudanças e é preciso estar atento porque oportunidades também surgirão e você pode deixá-las passar se não estiver focado.

Sobre a vida sentimental, alguém do passado pode aparecer e você deve respirar fundo, porque tal pessoa apenas vai tentar descontrolar suas emoções.

Escorpião - A Imperatriz

Se você estava pensando em iniciar um novo projeto, as cartas do tarot revelam que este é o momento ideal de tirar os planos do papel, pois o universo está ao seu lado conspirando para que tudo aconteça. Siga se esforçando!

Por sua vez, o tarot destaca que essa é a hora de buscar aquela pessoa especial que você deixou ir embora de sua vida.

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: